Велика Британія посилює вимоги для біженців

Велика Британія анонсувала плани значно посилити умови для отримання безстрокового дозволу на проживання (Indefinite Leave to Remain, ILR). Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, виступаючи з ініціативою, яка торкнеться як біженців, так і загальної категорії мігрантів, що прагнуть стати постійними мешканцями королівства. Пише Тhe Guardian.

Ключові зміни у правилах ILR

Нові, більш жорсткі вимоги будуть зосереджені на інтеграції, самостійності та внеску в суспільство:

Значне підвищення вимог до англійської мови: Претенденти повинні будуть продемонструвати високий рівень володіння.

Фінансова самостійність та внесок: Необхідна буде відсутність залежності від державної допомоги . Натомість, очікується демонстрація внеску у розвиток громад через роботу та волонтерську діяльність.

Судимості та правопорушення: Буде введено суворішу систему перевірки. Деякі порушення закону призводитимуть до автоматичної відмови в ILR, тоді як інші можуть затримати його отримання на кілька років.

Збільшення базового терміну проживання: Уряд розглядає можливість змінити стандартний період проживання для отримання ILR з 5 до 10 років .

Прискорене врегулювання: Передбачається, що деякі особи можуть отримати прискорений дозвіл залежно від їхнього внеску та навичок.

Що Далі?

Зміни, які очікувано будуть деталізовані під час консультацій пізніше цього року, спрямовані на те, щоб гарантувати, що лише ті, хто повністю інтегрувався та зробив позитивний внесок у життя країни, зможуть отримати постійний статус.

Ці пропоновані реформи є частиною ширшої стратегії уряду щодо реформування імміграційної системи та управління міграційними потоками.

