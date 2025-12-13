США знімають санкції з білоруського калію після контактів із режимом Лукашенка

Сполучені Штати знімають санкції з білоруського калію. Про це заявив спецпосланець президента США в Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська. Його слова наводить державне агентство БелТА, повідомляє «Європейська правда».

Переговори самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з представником США тривали у суботу, 13 грудня. За словами Коула, рішення ухвалене безпосередньо за вказівкою Дональда Трампа.

«Відповідно до інструкцій президента Трампа США знімають санкції з калію. Це дуже добрий крок для Білорусі, і ми реалізуємо його вже зараз», — заявив американський спецпосланець.

Він додав, що консультації щодо санкцій триватимуть і надалі, а в разі «нормалізації відносин» між Вашингтоном і Мінськом можливе подальше пом’якшення обмежень. За його словами, у перспективі сторони можуть дійти до повного скасування санкцій.

Адміністрація Дональда Трампа останнім часом демонструє готовність до діалогу з авторитарним режимом у Білорусі. На цьому тлі було звільнено 52 білоруських політв’язнів, а також знято санкції з державної авіакомпанії «Белавіа». Крім того, Міністерство фінансів США пом’якшило низку обмежень, дозволивши операції, пов’язані з літаком Лукашенка.

Політика Трампа вкотре підтверджує, що він не є ідеологічним політиком і не керується питаннями моралі чи цінностей. У своїй зовнішній політиці він послідовно йде на контакт із тоталітарними режимами та воєнними злочинцями, зокрема з Росії, Білорусі, Північної Кореї та Китаю. Порушення прав людини, політичні репресії та агресивна політика цих держав не стають для нього перешкодою для домовленостей, якщо вони вписуються у його прагматичне бачення міжнародних відносин.