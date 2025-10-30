Ситуація на підступах до Покровська та Мирнограда стає критичною

Російські війська, що після падіння Авдіївки у лютому 2024 року зосередили наступ на північний захід, наблизилися до околиць Покровська та його супутника Мирнограда. Росія заявляє про оточення міст, Україна це заперечує, але визнає важку ситуацію на цій ділянці фронту.

Протягом пів року ворог подолав майже 40 км до передмість міста. Незважаючи на прогнози аналітиків щодо швидкої окупації, Збройні сили України відкинули противника від околиць Покровська на початку 2025 року.

Влітку і на початку осені 2025 року російські війська змінили тактику, просуваючись невеликими піхотними групами через українські оборонні порядки та атакуючи тилові позиції ЗСУ.

В умовах гострого дефіциту піхоти в ЗСУ ця тактика зрештою дала свій результат. Станом на кінець жовтня, росіянами вдалося максимально ускладнити логістику ЗСУ на цій ділянці і навіть взяти під свій контроль окремі райони Покровська.

Зараз, за оцінками, Росія ускладнила логістику українських військ і захопила окремі райони Покровська, що створює серйозні виклики для оборони міста.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ нарощує обстріли прикордоння: під ударами три області