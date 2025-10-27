РФ нарощує обстріли прикордоння: під ударами три області

Російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської, Сумської та Харківської областей, причому інтенсивність атак зростає.

«Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина — це ті напрямки, де ворог щоденно не припиняє обстрілювати наші території. Ми навіть бачимо, що тенденція йде до зростання кількості обстрілів. Ворог використовує артилерію та безпілотники для ударів по нашій території», — повідомив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, на Чернігівщині кількість ворожих обстрілів помітно зросла, а на Сумщині та Харківщині рівень інтенсивності залишається стабільно високим. Особливо напружена ситуація — на Куп’янському напрямку, де російські сили намагаються атакувати позиції українських прикордонників. «Йдеться про ті смуги, де розташовані підрозділи Державної прикордонної служби», — уточнив Демченко.

Він також наголосив, що на фронті російська армія найактивніше діє на Лиманському та Покровському напрямках, де застосовує здебільшого піхотні групи без використання бронетехніки.

Водночас українські підрозділи активно застосовують безпілотники для виявлення та знищення артилерії, техніки й живої сили противника. «Наші безпілотні літальні апарати активно працюють за лінією фронту, щоб відстежувати спроби підходу піхотних груп, засоби ураження противника та його техніку, і максимально знищувати їх, аби не дати ворогу накопичити сили для більш масштабних атак», — додав речник.

