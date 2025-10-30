Вночі добрі дрони атакували Москву

У ніч на четвер, 30 жовтня, Москву атакували безпілотники. За даними російської влади, системи ППО нібито збили шість дронів, що наближалися до столиці. «О 2:00 ППО Міноборони збила безпілотник, що летів у напрямку Москви. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав мер Москви Собянін. Пізніше він уточнив, що атака продовжилася, і всього за ніч було знищено шість безпілотників.

Через загрозу атак "Росавіація" тимчасово обмежила роботу низки аеропортів, зокрема у Волгограді, Калуґі, Саратові та Ярославлі. Згодом були введені обмеження й у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово". Місцева влада заявила, що постраждалих немає, але нічні рейси частково перенаправляли або скасовували.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони дісталися до Мордовії та Дагестану.