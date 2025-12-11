﻿
Надзвичайні події

Добрі дрони спалили хімгігант РФ, що постачає компоненти для вибухівки

Добрі дрони спалили хімгігант РФ, що постачає компоненти для вибухівки

У ніч на 11 грудня у російському Великому Новгороді сталася атака безпілотників. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод “Акрон”, на території якого виникла масштабна пожежа.

Місцеві жителі розповідали про серію вибухів і проліт дронів над містом. У соцмережах поширили відео з великим стовпом вогню та загравою над промисловою зоною, повідомляють місцеві ЗМІ.

Близько четвертої ранку губернатор Новгородської області Олександр Дронов підтвердив факт атаки, заявивши про “роботу ППО” у регіоні. Проте про реальні наслідки удару російська влада не повідомляє.

Довідка: ПАТ “Акрон” — флагман підприємств групи компаній “Акрон”, одного з найбільших виробників мінеральних добрив у Росії. Завод є стратегічно важливим для російської економіки та має критичне значення для військово-промислового комплексу РФ. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру — ключові компоненти для виготовлення порохів, амонітів та іншої вибухівки, яку використовує російська армія.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна завдала рекордної кількості ударів по нафтовій інфраструктурі Росії.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

атака на РФдобрі дрониПАТ “Акрон”атака на Великий Новгород
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЄС готує "вічне" замороження 210 млрд євро російських активів
Полiтика 10.12.2025 15:51:37
ЄС готує "вічне" замороження 210 млрд євро російських активів
Читати
Рівняння на перепланування: як Київ та Європа ламають гру Трампа-Путіна
Аналітика 10.12.2025 15:50:03
Рівняння на перепланування: як Київ та Європа ламають гру Трампа-Путіна
Читати
Відстрочку можуть скасувати миттєво, а право на бронь отримали Червоний Хрест і гуманітарні НУО
Надзвичайні події 10.12.2025 15:41:09
Відстрочку можуть скасувати миттєво, а право на бронь отримали Червоний Хрест і гуманітарні НУО
Читати

Популярнi статтi