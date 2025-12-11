Добрі дрони спалили хімгігант РФ, що постачає компоненти для вибухівки

У ніч на 11 грудня у російському Великому Новгороді сталася атака безпілотників. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод “Акрон”, на території якого виникла масштабна пожежа.

Місцеві жителі розповідали про серію вибухів і проліт дронів над містом. У соцмережах поширили відео з великим стовпом вогню та загравою над промисловою зоною, повідомляють місцеві ЗМІ.

Близько четвертої ранку губернатор Новгородської області Олександр Дронов підтвердив факт атаки, заявивши про “роботу ППО” у регіоні. Проте про реальні наслідки удару російська влада не повідомляє.

Довідка: ПАТ “Акрон” — флагман підприємств групи компаній “Акрон”, одного з найбільших виробників мінеральних добрив у Росії. Завод є стратегічно важливим для російської економіки та має критичне значення для військово-промислового комплексу РФ. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру — ключові компоненти для виготовлення порохів, амонітів та іншої вибухівки, яку використовує російська армія.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна завдала рекордної кількості ударів по нафтовій інфраструктурі Росії.