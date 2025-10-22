﻿
Добрі дрони дісталися до Мордовії та Дагестану — горять заводи та нафтопереробка

У ніч на 22 жовтня в Росії відбулися нові атаки безпілотників — ударів зазнали два промислові об’єкти: нафтопереробний завод у Махачкалі (Дагестан) та Саранський механічний завод у Мордовії, який, зокрема, виробляє вибухові речовини.

Момент нічної атаки на Саранськ потрапив на відео, яке вдалося геолокувати, повідомив телеграм-канал ASTRA. За даними журналістів, щонайменше один дрон влучив у територію заводу. Голова Мордовії підтвердив факт атаки безпілотників, зазначивши, що одне з підприємств регіону отримало пошкодження, але без уточнення, яке саме.

Саранський механічний завод виробляє обладнання для машинобудування та частково для оборонного сектору. У 2020 році підприємство тимчасово зупиняли через порушення правил безпеки при виробництві вибухових речовин, повідомляють російські ЗМІ.

Також вибухи пролунали в Махачкалі, де, за повідомленнями російських джерел, безпілотники вразили виробниче підприємство та недобудований торговий центр.

Голова Дагестану Сергій Меліков підтвердив факт атаки. За даними аналітиків, під ударом був нафтопереробний завод “Дагестанські нові технології” (Дагнотех) із потужністю переробки до 2,5 мільйона тонн на рік.

“Махачкала. Дагестан. Понад 1200 км від лінії бойових зіткнень. Під атакою НПЗ “Дагестанські нові технології” — потужність до 2,5 млн тонн на рік”, — повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна готова відповісти симетрично на удари агресора по критичній інфраструктурі, зокрема, розглядаючи можливість "блекауту" в Москві.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

обстріли рфатака на НПЗобстріли Дагестануатака на Саранськ
