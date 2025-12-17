Масована атака БПЛА по РФ: вибухи в Енгельсі, пожежі у Воронежі

У Мінвбивста Росії відзвітували про нібито знешкодження 94 українських безпілотників у ніч на 17 грудня над регіонами РФ та акваторіями Чорного й Азовського морів. У заяві МО РФ стверджується, що «черговими засобами ППО було перехоплено та знищено 94 безпілотні літальні апарати літакового типу». За версією російської сторони, найбільше дронів — 31 — нібито збили над Краснодарським краєм, ще 22 — над Ростовською областю.

Також заявляється про 10 безпілотників над Воронезькою областю, по 8 — над Саратовською областю, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів, 4 — над Волгоградською областю та 3 — над Брянською областю РФ.

Вибухи фіксувалися в районі Саратова та Енгельса, де, за попередніми даними, могли бути наслідки «на землі».

Також повідомлялося про атаку на нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край) — інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

У Воронезькій області, за даними місцевої влади, в Острогозькому районі було пошкоджено лінії електропередач, виникли пожежі. Факт ушкодження електромереж офіційно підтвердили регіональні чиновники.

Крім того, роботу ППО фіксували в окупованому Донецьку, на територіях Запорізької та Донецької областей, а також у Ростовській, Волгоградській і Брянській областях РФ.

Офіційного підтвердження заяв російського Міноборони щодо кількості «збитих дронів» та реальних наслідків атак наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, українські дрони паралізували аеропорти Москви: понад 170 рейсів скасовано.