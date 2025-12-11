﻿
Надзвичайні події

Українські дрони паралізували аеропорти Москви: понад 170 рейсів скасовано

У ніч на сьогодні Москва зазнала масштабної атаки безпілотників, що призвело до серйозних порушень роботи аеропортів столиці. Системи протиповітряної оборони змогли збити 32 дрони, однак вибухи пролунали в кількох районах міста, зокрема в Зеленограді, Раменському, Дубні та Сергєєвому Посаді.

Через загрозу з повітря московські аеропорти були тимчасово закриті. Більше 170 рейсів затримали або скасували, частину бортів перенаправили до Санкт-Петербурга. Пасажири, які залишилися в терміналах, були змушені провести ніч в очікуванні рейсу, повідомляють РосЗМІ.

Масштабні затримки спричинили хаос серед пасажирів: багато хто скаржився на відсутність інформації та неможливість вчасно отримати допомогу від авіакомпаній. Аеропорти наразі відновлюють роботу, проте частина рейсів може затримуватися ще протягом дня.

Експерти відзначають, що атака дронів у густонаселеному місті, як Москва, демонструє новий рівень ризиків для цивільної авіації під час військових конфліктів. 

За останніми даними, ніхто з цивільних не постраждав, а оперативні служби контролюють ситуацію в усіх уражених районах.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони спалили хімгігант РФ, що постачає компоненти для вибухівки.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

