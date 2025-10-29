Трамп зробив зізнання щодо закінчення війни в Україні

Врегулювання конфліктів: "Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований — Росія та Україна", — заявив Трамп.

Складнощі через Путіна: "Я думав, з цим буде найпростіше — через мої теплі стосунки з президентом (російським диктатором Володимиром, — ред.) Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно — це буде зроблено", — зауважив Дональд Трамп.