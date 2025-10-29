Трамп зробив зізнання щодо закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре прокоментував питання завершення війни в Україні, зробивши відверте зізнання щодо складності процесу, попри його "теплі стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.
Заяви глави Білого дому були оприлюднені сьогодні та стосувалися його зусиль щодо врегулювання конфліктів у світі.
Ключові тези заяви:
-
Врегулювання конфліктів: "Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований — Росія та Україна", — заявив Трамп.
-
Обіцянка миру: Президент США наголосив, що цей конфлікт "неодмінно буде врегульований", а війна завершиться.
-
Складнощі через Путіна: "Я думав, з цим буде найпростіше — через мої теплі стосунки з президентом (російським диктатором Володимиром, — ред.) Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно — це буде зроблено", — зауважив Дональд Трамп.
Ці слова Президента США вкотре підтверджують його рішучий намір завершити російсько-українську війну, хоча й визнають непередбачувані перешкоди на цьому шляху, пов'язані, зокрема, із його особистим сприйняттям відносин із кремлівським лідером.Автор: Галина Роюк