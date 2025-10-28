Зеленський пояснив слова Туска про «2–3 роки війни»

Президент Володимир Зеленський пояснив, що заява прем’єр‑міністра Польщі Дональда Туска про можливі «2–3 роки» війни стосується передусім фінансової стабільності та механізмів використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

Зеленський наголосив, що йдеться не про бажання вести війну десятиліттями, а про необхідність гарантій від партнерів, що протягом визначеного періоду буде стабільне фінансування ЗСУ та виплати військовим і соціальні виплати. «Ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така програма — 2–3 роки», — сказав Президент.

Він також пояснив, що заморожені російські активи мають бути спрямовані або на військові потреби, або на відновлення — залежно від того, як розвиватиметься війна: «Якщо війна закінчиться через місяць — витратимо на відновлення, якщо триватиме — на зброю».

За словами Зеленського, важливо дати Москві сигнал, що фінансового виснаження України не буде — це, на його думку, має підірвати раціональність подальшої агресії. Президент також додав, що ухвалене рішення щодо механізму виділення коштів важко буде скасувати навіть у разі зміни політики майбутніх лідерів країн G7. «Треба дотиснути. Там є кілька скептиків… але таких небагато», — резюмував він

