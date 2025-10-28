Орбан прагне створити “тріо” скептиків щодо України в ЄС

Угорщина планує об’єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в Європейському Союзі політичний блок, скептично налаштований до України. Про це заявив головний політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан в інтерв’ю Politico.

За його словами, Будапешт прагне співпрацювати з Андреєм Бабішем (Чехія) та Робертом Фіцо (Словаччина), щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів. «Думаю, це станеться — і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи», — наголосив радник Орбана, згадуючи про співпрацю країн Вишеградської четвірки у 2015 році.

Водночас до офіційного альянсу ще далеко, а його формування може ускладнити зусилля ЄС щодо фінансової та військової підтримки України. Якщо Польща, яка наразі підтримує Київ, не приєднається, новий блок буде складатися лише з трьох країн.

Бабіш і Фіцо поділяють підхід Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до посилення санкцій. Водночас Бабіш ще не сформував уряд після виборів, а Фіцо не вибудовує спільної політики з Угорщиною.

Будапешт також шукає політичні союзи в Європарламенті та за його межами, зміцнюючи зв’язки з правими консерваторами та іншими фракціями. Радник Орбана заявив, що процес перебудови Вишеградської групи вже триває.

На фоні цих планів Орбан готується до виборів в Угорщині, де опозиційна партія "Тиса" може скласти серйозну конкуренцію. Радник Орбана назвав кампанію «важкою» та звинуватив Брюссель у спробах послабити угорський уряд.

Як повідомляло раніше ForUa, під час зустрічі з Трампом Орбан лобіюватиме нафтові інтереси рашистів.