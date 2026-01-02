Долар слабшає: індекс американської валюти впав до восьмирічного мінімуму

Долар США у перший торговий день 2026 року розпочав рік із незначного ослаблення. Відновити позиції після минулорічних втрат поки не вдалося. У 2025 році американська валюта втратила майже 10% своєї вартості щодо шести основних світових валют, що стало найбільшим річним падінням індексу долара за останні вісім років.

На американську валюту тиснули зменшення різниці у процентних ставках між США та іншими економіками, побоювання щодо бюджетного дефіциту та ризики глобальної торгівельної війни.

Одночасно у перший день 2026 року євро стабільно торгувався на рівні 1,1752 долара після росту на 13,5% у 2025 році, а фунт стерлінгів — на рівні 1,3473 долара, додавши за рік 7,7%. Для обох валют це найсильніше річне зростання з 2017 року. Аналітики вважають, що занепад долара перебільшено і його відновлення цілком можливе у 2026 році завдяки силі економіки США.

В той же час НБУ встановив курси валют в Україні на 2 січня

1 долар США — 42,17 грн (вчора було 42,35 грн)

1 євро — 49,55 грн (вчора було 49,79 грн)

Долар подешевшав на 18 копійок, євро — на 24.

