У Туреччині виявили мозаїку V століття із зображенням космічних стихій (Фото)

Під час розкопок у цитаделі Урфа в Шанлиурфі, Туреччина, було виявлено мозаїчну підлогу V століття . Мозаїка складається з чорних, білих та червоних тесер та містить зображення тварин, ботанічні мотиви та грецький напис. В одному кутку підлоги знаходиться медальйон із зображенням чотирьох космічних стихій: повітря, води, землі та вогню. Такий медальйон, ймовірно, був розміщений у кожному з трьох інших кутів кімнати, а його незвичайна іконографія може дати нове розуміння релігійних практик пізньої античності в регіоні.

Археологи вважають, що будівля була невеликою церквою, каплицею або святилищем мучеників. Написи містять імена та титули релігійних чиновників, які спонсорували будівництво будівлі. Написаний епіграфічною формулою ранньої Візантійської імперії, напис закликає до захисту «графа Анаки та його родини». Формула використовувалася для звернення до заступницької молитви святого за головного жертводавця, який фінансував будівництво споруди.

У написі згадується єпископ Кірос цього регіону, Ельяс (турецькою Ільяс), який служив головним священиком, та Рабулус, який мав сан диякона, посаду помічника в церквах, де диякони мали сан головного читця. […] Схоже, що на цьому місці були поховані релігійні діячі, які служили в цій споруді. «Подібно до скельних гробниць, які ми знайшли як на південному схилі замку, так і в некрополі Кизилкоюн, ми бачимо тут сліди поховань. Ми знайшли щонайменше три, але робота над ними продовжиться наступного року», – сказав Козбе. «Це важливе відкриття. Подібні зразки підлоги існують на південному сході та в інших регіонах Анатолії. Ці назви дають важливі підказки про те, хто ніс релігійну відповідальність у цьому районі, а також про релігійні практики та ритуали елітного класу, включаючи місцевого командира», – додав Козбе.

Археологи розкопують історичний замок вже п'ять років. Більша частина збереженої цитаделі була побудована аббасидськими халіфами у IX столітті нашої ери, але на цьому місці є археологічні докази заселення, що сягають епохи неоліту. Мозаїку було знайдено в інтер'єрі верхньої цитаделі.

