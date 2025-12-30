Археологи знайшли сліди Ноєвого ковчега в Туреччині

Археологічні дослідження на сході Туреччини повернули у центр уваги одну з найдавніших біблійних загадок людства — історію Ноєвого ковчега. Йдеться про геологічний об’єкт Дюрупінар, який уже десятиліттями викликає суперечки серед науковців, богословів та прихильників біблійної історії Потопу.

Нове дослідження провела спільна група фахівців Стамбульського технічного університету та Університету Агри Ібрагім Чечен. За словами учасників експедиції, результати аналізу ґрунтів свідчать про людську діяльність у цьому районі близько п’яти тисяч років тому — період, який частина дослідників пов’язує з біблійними подіями, повідомляє Mirror.

Об’єкт Дюрупінар має форму завдовжки приблизно 157 метрів і чіткі обриси, схожі на корпус великого човна. Саме через це місце неодноразово називали можливими залишками Ноєвого ковчега.

Під час розкопок були знайдені фрагменти кераміки, полігенні глини — складні суміші глини, мулу та піску, а також залишки морських організмів. "Керамічні фрагменти прямо вказують на людську діяльність у цьому регіоні. Аналогічних структур у світі майже не зафіксовано", — зазначив професор Фарук Каї з Університету Агри.

На думку дослідників, такі знахідки можуть свідчити або про перебування тут великого судна, або про існування поселення в епоху енеоліту — приблизно близько 3000 року до нашої ери.

Вчені також звертають увагу на біблійний контекст: цей часовий період приблизно збігається з хронологією життя Ноя, що викликало нову хвилю інтересу серед археологів, богословів та християнських дослідників. При цьому вони закликають обмежити доступ до об’єкта, щоб туристи не пошкодили ґрунти та не вивезли потенційно цінні артефакти.

Проте значна частина наукової спільноти залишається обережною. Багато геологів вважають, що формація Дюрупінар має природне походження і її структура пояснюється ущільненою глиною та наявністю залізовмісного лимоніту.

Нові знахідки не ставлять остаточної крапки в дискусії, однак змушують науковців і далі серйозно розглядати біблійні тексти як можливе відображення історичних подій. Для багатьох це нагадування, що межа між наукою, історією та вірою залишаємося відкритою, а давні тексти й досі ставлять складні питання перед людством.

