Київ врятував історичний осередок епохи Скоропадського

Київська культурна спадщина здобула важливе поповнення: Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА ухвалила рішення про включення будинку за адресою вул. Велика Васильківська, 21 до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Ця новина, що має вагоме культурне та історичне значення, була повідомлена директоркою департаменту Мариною Соловйовою.

«За результатами розгляду прийнято рішення, що будівля відповідає критеріям цінності та заслуговує на включення до Переліку виявлених об’єктів культурної спадщини з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та історії місцевого значення», – наголосила Марина Соловйова.

Будівля отримала офіційну назву: «Будинок прибутковий з готелем, у якому проживав Павло Скоропадський, видатний громадський діяч». Облікову документацію, що обґрунтувала цінність об’єкта, підготувала кандидатка історичних наук Ганна Андрес.

Історична та архітектурна цінність

Чотириповерховий будинок, зведений наприкінці 1890-х – на початку 1910-х років на замовлення подружжя Бендерських, є яскравим зразком архітектури в стилі історизму. У 1900–1910-х роках він функціонував як готель «Петербурзький» із торговими закладами на першому поверсі, слугуючи важливим елементом міського життя.

Ключовим історичним акцентом є те, що саме тут, у березні 1918 року, проживав Павло Скоропадський (1873–1945) – визначний гетьман України, військовий і державний діяч, отаман Вільного козацтва. У той переломний період історії України цей будинок перетворився на важливий осередок політичного життя, де відбувалися ключові зустрічі з представниками Союзу земельних власників, Української демократично-хліборобської партії та промислово-фінансових кіл.

Надання будівлі охоронного статусу є важливою перемогою для киян, що піклуються про збереження автентичного обличчя міста та матеріальної пам'яті про видатних діячів української історії. Це рішення відкриває шлях до подальшого внесення будинку до Державного реєстру, що забезпечить його надійний захист для майбутніх поколінь.