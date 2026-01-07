У Туреччині знайшли унікальну мозаїку віком 1500 років

У стародавньому місті Смірна, сучасному центрі Ізміра, Туреччина, було виявлено пізньоримську мозаїчну підлогу. Це перша мозаїчна підлога, знайдена на цьому місці за 70 років. Вона датується IV-VI століттями нашої ери .

Його розміри приблизно 3 на 4 метри, і він складається з двох основних секцій, що складаються з центральної шестикутної панелі, облямованої з кожного боку п'ятьма квадратними панелями та одним прямокутником. Простір між квадратами заповнений трикутними панелями. Кожна панель містить різні геометричні та абстрактні ботанічні візерунки.

Шестикутна панель у центрі містить вузол Соломона (два переплетені овали). Квадратні панелі містять квіти з чотирма загостреними пелюстками. Трикутні панелі містять маленькі суцільні трикутники. Прямокутник містить менший прямокутник, який утворює жирну лінію. Ця ж мережа з шести панелей навколо центрального шестикутника повторюється у дзеркальному відображенні, розділена колоною з шестикутником, на якому зверху зображена восьмипелюсткова квітка, у квадраті — ще одна чотирипелюсткова квітка, а всередині трапецієподібної панелі на панелі — двостороння сокира.

Центральна шестикутна панель з іншого боку кімнати пошкоджена, але вигнутий кінець фігури зберігся, і схоже, що це також вузол Соломона. Бордюри у вигляді простого гільйоші проходять по зовнішніх периметрах мозаїки з довгого та короткого боків.

Команда розкопок інтерпретує Соломонов вузол як захисний символ. У давнину вважалося, що такі мотиви відганяють заздрість, ревнощі та шкідливі погляди, які сьогодні часто називають «пристрітом». Ерсой пояснив, що захисні символи зазвичай розміщували біля входів або на підлогах, щоб захистити як простір, так і його користувачів. Навколо центрального вузла також були виявлені невеликі фігурки хреста. Ці елементи відображають декоративну традицію, яка пізніше стала пов'язана з монотеїстичними релігіями, водночас несучи в собі давніші символічні значення. Разом ці мотиви вказують на багаторівневу систему вірувань, спрямовану на духовний захист, а не на чисте прикраса.

Я не впевнений щодо цієї інтерпретації. Квіти з чотирма пелюстками насправді не є хрестами, а Соломонов вузол був дуже поширеним мотивом у геометрично насичених мозаїках пізньої античності, і вони здебільшого всюди, а не зосереджені біля входів. Наприклад, подивіться на приголомшливий вибух кольору та візерунка на найбільшій мозаїчній підлозі в Анатолії . Тільки в одній з кімнат сотні Соломонових вузлів буквально покривають підлогу від стіни до стіни, а на інших поверхах їх можна знайти більше.

Щойно виявлена ​​підлога з'явилася під час розкопок на Північній вулиці міської Агори. Це була одна з найважливіших вулиць стародавньої Смірни, вздовж якої розташовувалися приватні та громадські будівлі. Археологи ще не визначили, в якому типі конструкції знаходилася мозаїка.

Залишки пізнішої штукатурки стін свідчать про те, що підлогу повторно використовували у 19 столітті або лікарнею, яка, як відомо, знаходилася в цьому районі, або приватними будинками. Мозаїку було виявлено, а потім включено до нової будівлі.

Всю підлогу ще не розкрито. Судячи з фотографій, стіна переривається з одного довгого боку. Розкопки продовжаться цього року, і археологи сподіваються виявити більше стародавньої споруди та мозаїки.