Трамп наказав зруйнувати Білий дім

За наказом Дональда Трампа будівельники розпочали зносити Білий дім, але не весь аа лише фасад Східного крила. Президент вирішив, що історичний символ необхідно модернізувати та навіть розширити, щоб облаштувати там розкішну бальну залу. Про це повідомляє The Washington Post.

Що собі вигадав Трамп-дизайнер

Раніше президент заявляв про своє бажання побудувати у Східному крилі бальну залу для проведення гламурних вечірок і танців. Трамп стверджував, що будівництво вартістю $250 мільйонів не "заважатиме" існуючій структурі Білого дому.

Східне крило традиційно використовувалося першою леді та її командою, тоді як офіси президента та його головних заступників розташовувалися у Західному крилі.

Оскільки чітких термінів модернізації Трамп не називав, багато хто вважав це черговою ідеєю-фікс "лідера вільного світу", як, наприклад, ідеї приєднання Канади та Гренландії. Однак, на подив робітників адміністрації та персоналу, у понеділок бригади з демонтажу таки почали зносити частину Білого дому, щоб побудувати давно омріяну бальну залу.

"Понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі, щоб приймати людей на грандіозні вечірки, державні візити тощо", — прокоментував свої дії Трамп.

Демократи вже розкритикували дії Трампа

Порив Трампа до танців під фуршет ціною руйнування історичної пам'ятки не сподобався Демократичній партії США. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші законодавці стверджують, що пріоритети та вподобання Трампа не відповідають пріоритетам та уподобанням пересічних американців.

"Бальна зала мільярдерів Трампа. Це ганьба. Ласкаво просимо до другої позолоченої доби", — написав у соціальних мережах представник Даррен Сото (демократ від Флориди).

