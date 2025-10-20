Трамп прокоментував ймовірність завершення війни та перемоги України

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії в Білому домі прокоментував ймовірність швидкого завершення війни в Україні, а також свої попередні заяви щодо потенційної перемоги Києва.

Відповідаючи на запитання щодо своїх коментарів про те, що Україна «може виграти війну», Трамп висловив сумніви, але залишив двері відкритими:

– Я не думаю, що вони переможуть, але вони все ще можуть це зробити. Я ніколи не казав, що вони переможуть, я казав, що вони можуть перемогти… Всяке може статися. Знаєте, війна — це дуже дивна річ. Багато поганого трапляється, багато хорошого теж.

Коментуючи загальну ситуацію та ймовірність мирних переговорів, Трамп зазначив, що взаємна ворожість лідерів ускладнює процес:

– Зеленський і Путін ненавидять один одного і це трохи ускладнює ситуацію.

Трамп також розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором минулого тижня він просив Путіна припинити атаки на цивільних в Україні.

ForUA нагадує, минулого тижня у Білому домі Зеленський обговорював із Трампом можливість постачання далекобійних ракет Tomahawk, проте згоди на передачу цього озброєння отримано не було.

Відразу після цієї зустрічі президент України зателефонував європейським лідерам, наголосивши, що у питанні гарантій безпеки для України ключовим партнером є саме «коаліція рішучих».

Напередодні зустріч Трампа і Путіна була анонсована Президентом США 16 жовтня після його телефонної розмови з главою РФ, яка відбулася за день до запланованої зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським.

Своєю чергою Віктор Орбан заявив, що його країна готова організувати зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Владіміра Путіна у Будапешті. Орбан назвав потенційну зустріч лідерів, анонсовану раніше Трампом, «чудовою новиною».