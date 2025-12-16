﻿
Кремлівський рупор Пєсков сказав, що ще не отримували інформації про результати переговорів США, України та ЄС

У Росії заявляють, що поки не отримували інформації про результати європейських переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє російське видання "Известия", цитуючи прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, перед початком нового раунду переговорів між Росією та США необхідно ознайомитися з підсумками консультацій, які провели Вашингтон, Київ та європейські столиці.

"Спочатку потрібно вивчити результати переговорів, які ведуть американці з українцями за участю європейців", — зазначив Пєсков у відповідь на питання про очікувану дату наступного раунду переговорів.

ForUA нагадує, окупаційна влада Росії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях отримала право вилучати житло українців, які залишили території через війну, до 2030 року. Відповідний закон підписав 15 грудня президент РФ Володимир Путін.

