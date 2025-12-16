Ворог посилює тиск на Мирноград

Сили оборони України продовжують виконувати завдання щодо стримування російських військ у Покровській агломерації.

До оборонної операції залучені підрозділи ДШВ, штурмові частини, Сили безпілотних систем, ВМС, ССО, СБУ, НГУ та Нацполіцію, повідомляє 7 корпус ДШВ.



За минулий тиждень загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов’язують із повноцінним залученням оперативного резерву РФ - трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.



Українські військові проводять операцію з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям оборонців знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.



Найбільшу активність російські війська проявляють на західних околицях міста. Підрозділи 76-ї дшд РФ намагаються прорватися у напрямку села Гришине, що на північний захід від Покровська, діючи одразу кількома маршрутами.

Сили оборони протидіють цим спробам, перерізають імовірні шляхи просування противника та завдають йому уражень артилерією й FPV-дронами.



На південно-східних околицях Мирнограда ворог посилює тиск. Фіксуються поодинокі спроби інфільтрації противника на підступах до "верхнього" Мирнограда, однак українські воїни, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, виявляють та знищують диверсійні групи.

Сили оборони також продовжують стабілізацію та розширення логістичного коридору до Мирнограда. У районах Світлого та Рівного фіксують поодинокі появи ворожих груп, які оперативно ліквідовуються.