Європейською культурною столицею 2030 року названо кіпрське місто Ларнака

Місто Ларнака на Кіпрі здобуло статус Європейської культурної столиці 2030 року. У фіналі конкурсу воно випередило інше кіпрське місто — Лімасол, повідомляє Euronews.

Як переможець відбору Ларнака отримає премію в розмірі 1,5 млн євро з бюджету програми Європейської комісії "Креативна Європа". Фінансування надається як визнання високої якості підготовки та концепції міста.

У своїй заявці Ларнака наголосила на ідеї повернення "антропії" — спільних людських цінностей — у центр суспільного життя як відповіді на сучасні глобальні виклики. Місто пропонує осмислення "спільної основи" у фізичному, ментальному та емоційному вимірах, прагнучи зміцнити єдність, взаємну турботу та відкритість.

Організатори проєкту ставлять за мету трансформацію Ларнаки з переважно сервісного центру на активний культурний осередок, який розвиватиме почуття спільноти, інклюзивність і культурну демократію.

Статус Європейської культурної столиці охоплюватиме весь регіон Ларнаки з населенням близько 145 тисяч осіб, з яких приблизно 70 тисяч мешкають безпосередньо в місті. Ларнака є третім за чисельністю населення містом Кіпру.

Звання Європейської культурної столиці надається строком на один календарний рік. У цей період місто представляє насичену культурну програму, демонструє власний розвиток і відкритість до європейського культурного простору.

Міста-кандидати мають запропонувати програму з виразним європейським виміром, активно залучати місцеві громади, приваблювати гостей з різних країн та показати довгостроковий ефект від реалізації проєкту.

Також повідомляється, що у 2030 році Європейською культурною столицею серед країн-кандидатів на вступ до ЄС стане місто Нікшич у Чорногорії. Раніше за цей статус змагалася й команда Львова, яку представляв Інститут стратегії культури.