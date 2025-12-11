Трамп отримав «червоні лінії» від Європи щодо України – Мерц розкрив деталі

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські партнери передали президенту США Дональду Трампу свої пропозиції щодо потенційного мирного плану для України. За його словами, вже найближчими вихідними можуть розпочатися переговори з американською адміністрацією.

Переговори та координація лідерів

Мерц розповів у Берліні під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що напередодні мав тривалу телефонну розмову з Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорювали подальші кроки щодо мирного плану та погоджували позиції щодо ключових питань.

Пропозиції Європи

Канцлер зазначив, що європейці запропонували продовжити роботу над мирним пакетом разом зі США. Документ містить питання територіальних поступок, які «Україна могла б прийняти». Мерц підкреслив, що долю будь-яких територіальних рішень мають визначати «український президент та український народ», і саме це він доніс до американського лідера.

Наступні кроки та роль США

За словами Мерца, за сприятливого розвитку подій переговори з адміністрацією США можуть відбутися протягом вихідних, а на початку наступного тижня можлива зустріч у Берліні. Участь Вашингтона залежатиме від того, як просуватиметься опрацювання документів. Канцлер висловив упевненість у готовності США до співпраці та конструктивного діалогу.

Реакція та контекст

Нагадаємо, що напередодні Трамп отримав відповіді України на останній проєкт мирного плану США, який містить нові підходи до вирішення ключових питань, таких як території та Запорізька атомна електростанція. Лідери Європи наголосили на інтенсивній роботі над деталями плану, яка триватиме найближчими днями.