Культура

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон став мільярдером напередодні прем'єри нового фільму "Аватар"

Джеймс Кемерон офіційно отримав статус доларового мільярдера за кілька днів до прем’єри третього фільму франшизи “Аватар”. Про це повідомляє видання Forbes, яке оцінило особистий статок режисера у 1,1 млрд доларів.

Як зазначається, Кемерон досяг цього показника завдяки багаторічному комерційному успіху своїх фільмів. За понад 40 років кар’єри його стрічки зібрали майже 9 млрд доларів у світовому прокаті. Найбільшу частку доходів принесли фільми “Титанік” і серія “Аватар”, які входять до переліку найкасовіших проєктів в історії кіно.

Таким чином Кемерон приєднався до вузького кола режисерів-мільярдерів, серед яких Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Пітер Джексон і Тайлер Перрі.

Водночас Forbes зазначає, що на відміну від більшості інших режисерів із цього списку, Кемерон сформував свій статок майже повністю за рахунок успіху власних фільмів, без значних бізнес-активів поза кіноіндустрією.

Сам режисер раніше неодноразово скептично ставився до оцінок своїх доходів і публічно уникав розмов про власне багатство. Він наголошував, що протягом кар’єри часто жертвував гонорарами або ризикував ними, щоб зберегти творчий контроль над проєктами.

Forbes враховує доходи Кемерона від режисерських і продюсерських гонорарів, участі в прибутках, ліцензування франшиз, тематичних парків, іграшок та діяльності його компанії Lightstorm Entertainment. Видання також зазначає, що витрати режисера на підводні дослідження, природоохоронні ініціативи й технологічні розробки не зменшили загального фінансового результату.

Очікується, що вихід третього фільму франшизи – “Аватар: Вогонь і попіл” – може ще більше збільшити статки режисера. За прогнозами аналітиків, стрічка має всі шанси стати одним із найкасовіших релізів року та зібрати понад 2 млрд доларів у світовому прокаті.

 

 Автор: Сергій Ваха

