Джеймс Кемерон офіційно отримав статус доларового мільярдера за кілька днів до прем’єри третього фільму франшизи “Аватар”. Про це повідомляє видання Forbes, яке оцінило особистий статок режисера у 1,1 млрд доларів.

Як зазначається, Кемерон досяг цього показника завдяки багаторічному комерційному успіху своїх фільмів. За понад 40 років кар’єри його стрічки зібрали майже 9 млрд доларів у світовому прокаті. Найбільшу частку доходів принесли фільми “Титанік” і серія “Аватар”, які входять до переліку найкасовіших проєктів в історії кіно.

Таким чином Кемерон приєднався до вузького кола режисерів-мільярдерів, серед яких Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Пітер Джексон і Тайлер Перрі.

Водночас Forbes зазначає, що на відміну від більшості інших режисерів із цього списку, Кемерон сформував свій статок майже повністю за рахунок успіху власних фільмів, без значних бізнес-активів поза кіноіндустрією.

Сам режисер раніше неодноразово скептично ставився до оцінок своїх доходів і публічно уникав розмов про власне багатство. Він наголошував, що протягом кар’єри часто жертвував гонорарами або ризикував ними, щоб зберегти творчий контроль над проєктами.

Forbes враховує доходи Кемерона від режисерських і продюсерських гонорарів, участі в прибутках, ліцензування франшиз, тематичних парків, іграшок та діяльності його компанії Lightstorm Entertainment. Видання також зазначає, що витрати режисера на підводні дослідження, природоохоронні ініціативи й технологічні розробки не зменшили загального фінансового результату.

Очікується, що вихід третього фільму франшизи – “Аватар: Вогонь і попіл” – може ще більше збільшити статки режисера. За прогнозами аналітиків, стрічка має всі шанси стати одним із найкасовіших релізів року та зібрати понад 2 млрд доларів у світовому прокаті.