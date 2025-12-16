Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині з Київщини, організовану військовими посадовцями та цивільними, інформує пресслужба Бюро.

Як зазначається, йдеться про військову частину, яка наразі тимчасово дислокується у Донецькій області, однак на папері військові живуть у Київській області, дехто перебуває в розшуку Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За версією слідства, бухгалтер військової частини знаходив цивільних, яким пропонував роботу у військовій частині. Вони надавали йому пакет документів, зокрема, банківські картки та персональні дані.

Він щомісяця нараховував на їхні рахунки фіктивні виплати грошового забезпечення та додаткові винагороди у 100 тис. грн. Водночас чоловіків офіційно не оформлював, проте незначну частину виплат віддавав за нібито користування картками.

"Дані "бійців" штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи. При цьому вони не перебували у списках особового складу", — йдеться у повідомленні.

Через такі дії державі було завдано збитків на 15,5 млн грн.

П’ятьом громадянам повідомили про підозру за статтями:

Заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 ККУ);

Пособництво перевищенню військовою службовою особою службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

ForUA нагадує, що ДБР за січень–листопад 2025 року завершило досудове розслідування та направило до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо понад 7,5 тис. осіб. Лише за листопад Бюро додатково скерувало до суду майже пів тисячі нових проваджень, забезпечуючи "невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб".