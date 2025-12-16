Два Range Rover та діаманти: розкішне життя заступника голови ДАСУ шокувало декларацією

У заступника начальника Південного офісу Державної аудиторської служби України (ДАСУ) Дмитра Хандусенка виявилися значні статки, включно з двома автомобілями Range Rover, а також коштовностями із золота та діамантами. Про це свідчать дані його електронної декларації, передають "Українські Новини".

Автопарк та нерухомість

Згідно з декларацією, Дмитро Хандусенко володіє:

Двома квартирами в Одесі.

Одним Range Rover у власності.

Ще один Range Rover 2024 року , яким користується його дружина. Чиновник зазначив, що один із Range Rover він отримав у подарунок від батька.

Дружина Хандусенка також має LEXUS RX350 2016 року.

Крім того, посадовець задекларував золоті вироби з діамантами.

Доходи та фінансові операції

Офіційний дохід посадовця за минулий рік склав:

1 мільйон гривень — заробітна плата.

Пів мільйона гривень — дохід від продажу криптовалюти.

При цьому доходи його дружини виявилися значно вищими:

За рік вона заробила 5 мільйонів гривень .

У 2023 році дружина чиновника позичила фізичній особі значну суму — майже 17 мільйонів гривень.

Дмитро Хандусенко, окрім дружини, має доньку та двох падчерок. Такі вражаючі статки високопосадовця ДАСУ, органу, відповідального за фінансовий контроль, можуть стати предметом уваги громадськості та відповідних органів.