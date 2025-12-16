Окупаційна влада РФ на тимчасово окупованих територіях отримала право вилучати житло українців

Окупаційна влада Росії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях отримала право вилучати житло українців, які залишили території через війну, до 2030 року. Відповідний закон підписав 15 грудня президент РФ Володимир Путін, повідомляє The Moscow Times.

Згідно з документом, "житлові будинки, квартири та кімнати, що мають ознаки безгосподарного майна", на окупованих територіях визнаватимуть власністю регіональних або муніципальних органів влади.

Критерії, за якими визначатимуть "безгосподарність", встановлюватимуть самі окупаційні адміністрації за погодженням із Росреєстром і Росмайном. Відсутність даних про власника або неможливість його встановлення за документами не перешкоджатиме вилученню.

Документ передбачає різні варіанти використання конфіскованого житла. Його можуть передавати громадянам Росії, які втратили власне житло на окупованих територіях "через бойові дії, диверсії, теракти або акти агресії проти РФ".

Також вилучені об’єкти можуть використовувати як службове житло для держслужбовців, військових, чиновників, працівників правоохоронних органів, медиків та педагогів.