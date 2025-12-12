Трамп пообіцяв Києву підтримку у гарантіях безпеки для мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні у питаннях безпеки, оскільки це є необхідним фактором для реалізації мирної угоди. Під час спілкування з пресою журналісти нагадали Трампу про його липневі зобов’язання щодо участі США та Європи у миротворчому контингенті у разі укладення угоди. "Це називається 'угода з безпеки'... Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", — заявив президент США.

Водночас Трамп висловив думку, що нинішня мирна угода не до кінця влаштовує президента України Володимира Зеленського: "Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди", — сказав він.

За словами Трампа, документ складається з чотирьох-п’яти різних частин, і процес складний, зокрема через питання територій.

13 грудня Україна, США та ЄС планують провести у Парижі переговори щодо спірних пунктів плану. Проте Дональд Трамп не підтвердив участь американських представників у зустрічі: "Ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс на укладення угоди. Ми не хочемо витрачати багато часу... ми хочемо, щоб усе було врегульовано", — зазначив президент США.

Крім того, Трамп наголосив, що США надали Україні близько 300–350 млрд доларів допомоги, але не отримали значного зворотного результату. Проте він стверджує, що частково компенсацією стали рідкоземельні метали та продаж зброї НАТО за повною ціною, частина якої, ймовірно, надходить Україні.

Президент США підкреслив, що США не беруть участі у війні, а виступають посередником у переговорах, оскільки Україна та Європа хочуть залучення Вашингтона. За словами Трампа, війна в Україні безпосередньо не зачіпає США, якщо тільки ситуація не виходить з-під контролю, що потенційно може призвести до глобального конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп роздратований затягуванням переговорів і вимагає швидкого миру.