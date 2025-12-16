Росія ніколи добровільно не заплатить за завдану шкоду Україні та українцям, - Кая Каллас

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 16 грудня перед початком конференції в Гаазі, присвяченої запуску Компенсаційної комісії, що механізм наповнення фонду для виплат українцям буде визначено згодом. За його словами, рішення щодо того, які активи і на якому етапі використовуватимуться для компенсацій, має стати частиною майбутніх домовленостей між сторонами, повідомляє Радіо Свобода.

Схооф наголосив, що питання відшкодування шкоди традиційно входить до будь-якого врегулювання конфлікту. Наразі, за його словами, ключове завдання полягає в реєстрації та перевірці заяв, зборі доказів і документів, які дозволять здійснювати компенсації на пізнішому етапі. Він також зазначив, що вимога відшкодування має бути закладена в потенційні мирні угоди.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що кошти для компенсацій можуть надходити з різних джерел, зокрема від держав і з заморожених російських активів, а також, імовірно, з інших фінансових інструментів. За його словами, йдеться про значні суми, а сама дискусія є частиною ширшого процесу репарацій і відбудови.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна розраховує на альтернативні варіанти фінансування на випадок труднощів із реалізацією репараційної позики.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що заморожені за кордоном російські суверенні активи в обсязі від 260 до 280 мільярдів євро не мають бути повернуті Росії. На її переконання, саме ці кошти є найочевиднішою основою для формування Компенсаційного фонду, з огляду на масштаб шкоди, якої Росія завдала Україні і продовжує завдавати.

Каллас також припустила можливість використання нафтових доходів Росії, нагадавши про міжнародні прецеденти. Зокрема, після вторгнення Іраку до Кувейту частина доходів від продажу іракської нафти спрямовувалася безпосередньо до Компенсаційного фонду ООН для виплати репарацій.

Вона підкреслила, що Росія не виплачуватиме компенсації добровільно, а спроби виключити питання репарацій і відповідальності вже помітні в обговореннях можливих мирних домовленостей. За словами Каллас, це покладає особливу відповідальність на міжнародну спільноту та учасників Компенсаційної комісії, адже майнові збитки є лише однією з категорій у Реєстрі шкоди. Найважчими залишаються питання компенсацій за вбивства, депортацію дітей, тортури, сексуальне насильство та травми, що назавжди змінюють життя людей.

16 грудня в Нідерландах офіційно стартувала робота Компенсаційної комісії, штаб-квартира якої розташовуватиметься в цій країні. Комісія оцінюватиме заяви, подані до Реєстру збитків, і визначатиме розміри компенсацій. У Реєстрі, який працює майже два роки, вже зафіксовано понад 86 тисяч заяв про шкоду, завдану війною Росії проти України.