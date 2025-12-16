Наразі нічого не виказує готовість Путіна зробити кроки до миру, - Дік Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив на важливості продовжувати посилення тиску на РФ та підтримувати Україну всіма способами, особливо у військовій сфері.

"Залишається питання, чи Путін нарешті серйозно готовий зробити кроки до миру. Поки що нічого на це не вказує. Ось чому ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну всіма способами, особливо військовою підтримкою. Наприклад, ми прискоримо виділення 700 мільйонів євро наступного року, і ми вже внесли ще 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для F-16 та засобів протиповітряної оборони у Сполучених Штатах (ініціатива PURL - ІФ-У)", - сказав він на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Нідерландах у вівторок.

Схооф запевнив, що Нідерланди роблять все можливе, щоб якомога швидше "перетворити фінансові зобов'язання на обладнання, яке можна буде доставити, те, що потрібно" Україні.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні можливість продовжувати цю боротьбу, що є надзвичайно важливим. Але також для забезпечення миру, відновлення та стійкості", - закликав очільник уряду.

