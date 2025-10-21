﻿
Головне

Зеленський відвідає Лондон перед важливими переговорами

Зеленський відвідає Лондон перед важливими переговорами

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка відбудеться у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні. Зустріч проводиться напередодні очікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним, які заплановані у Будапешті протягом найближчих тижнів повідомляє Sky News. 

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, деякі лідери приєднаються до переговорів віртуально, інші — особисто. "Якщо вони збираються обговорювати долю України, українці мають сидіти за столом. Якщо вони обговорюють питання, що впливають на безпеку Європи, європейці повинні також бути за цим столом", — наголосив Макрон.

Макрон зазначив, що зустріч Трампа та Путіна є позитивним кроком, однак підкреслив: будь-які переговори, що стосуються майбутнього України, повинні проходити за участю української сторони.

Зустріч лідерів "коаліції охочих" у Лондоні стане важливим майданчиком для обговорення питань безпеки та подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп прокоментував ймовірність завершення війни та перемоги України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

МакронЗеленськийвійна в УкраїніКоаліція охочихзустріч в Лондоніпереговори Трампа з Путіним
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США не збираються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів
Економіка 20.10.2025 19:25:40
США не збираються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів
Читати
Зеленський у п'ятницю їде до Лондона на зустріч коаліції охочих
Полiтика 20.10.2025 19:16:52
Зеленський у п'ятницю їде до Лондона на зустріч коаліції охочих
Читати
Поліціянти назвали причину смерті криптоблогера Костянтина Ганіча
Суспiльство 20.10.2025 19:05:23
Поліціянти назвали причину смерті криптоблогера Костянтина Ганіча
Читати

Популярнi статтi