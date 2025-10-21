Зеленський відвідає Лондон перед важливими переговорами

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка відбудеться у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні. Зустріч проводиться напередодні очікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним, які заплановані у Будапешті протягом найближчих тижнів повідомляє Sky News.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, деякі лідери приєднаються до переговорів віртуально, інші — особисто. "Якщо вони збираються обговорювати долю України, українці мають сидіти за столом. Якщо вони обговорюють питання, що впливають на безпеку Європи, європейці повинні також бути за цим столом", — наголосив Макрон.

Макрон зазначив, що зустріч Трампа та Путіна є позитивним кроком, однак підкреслив: будь-які переговори, що стосуються майбутнього України, повинні проходити за участю української сторони.

Зустріч лідерів "коаліції охочих" у Лондоні стане важливим майданчиком для обговорення питань безпеки та подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп прокоментував ймовірність завершення війни та перемоги України.