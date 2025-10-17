Угорщина вже готує ґрунт для саміту Трампа й Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до потенційної зустрічі між колишнім президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізно ввечері в четвер Орбан повідомив у соціальній мережі X, що "щойно мав телефонну розмову з Дональдом Трампом" і підготовка до саміту вже триває.

"Підготовка до мирного саміту США-Росія триває. Угорщина – це острів миру", – написав угорський прем’єр-міністр.

Пізніше, 17 жовтня, до заяви долучився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також написав у соцмережі X, що Угорщина готова прийняти саміт, оскільки "послідовно виступає за мир з початку війни в Україні".

"Ми забезпечимо всі умови для продуктивних переговорів, щоб мир нарешті повернувся до Європи. Розмовляв із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та міністром закордонних справ (Росії – ред.) Лавровим – підготовка триває", – зазначив Сійярто, підтверджуючи, що контакти з обома сторонами вже налагоджені.

Заяви угорських високопосадовців пролунали на тлі триваючої війни в Україні, підкреслюючи бажання Будапешта виступити посередником у переговорному процесі.