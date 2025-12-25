Люди побили робітників ТЦК на Рівненщині

24 грудня на Рівненщині, під час виконання службових обов'язків, група оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП зазнала нападу з боку агресивно налаштованих громадян України мобілізаційного віку.

Патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги останніх, щодо пред'явлення документів та втік на територію одного з ФОПів, повідомляє ОК "Захід".



У ситуацію втрутилася група перехожих та, не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями.



А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень.



Наразі його стан медики оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога.



Відомості внесено до ЄРДР за ст. 350 ч. 2 ККУ, триває досудове розслідування.



У відомстві додали, що конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами, а лом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до справедливості, а до кримінальної відповідальності.

Фото: ОК "Захід".