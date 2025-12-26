Демографічний шок: Україні прогнозують різке скорочення населення і вимирання міст

Демографічна ситуація в Україні продовжує стрімко погіршуватися. За прогнозами Інституту демографії НАН України, до 2051 року населення країни може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Водночас економіка вже найближчими роками зіткнеться з дефіцитом близько 4,5 мільйона працівників, повідомляє Reuters.

Наслідки демографічного спаду особливо помітні в регіонах. Як приклад агентство наводить містечко Гоща на заході України, де в одній зі шкіл, у якій раніше навчалося понад 200 дітей, нині залишилося лише дев’ять учнів. «Два роки тому ми були змушені закрити одну зі шкіл, бо дітей залишилося надто мало», — розповів голова селищної ради Микола Панчук. Молоді родини відкладають народження дітей через війну, економічну нестабільність і високу вартість житла. Населення громади частково підтримується за рахунок переселенців із навколишніх сіл, де закриваються школи та медичні установи.

До початку повномасштабної війни населення України становило близько 42 мільйонів, нині — менше 36 мільйонів. Країна має один із найнижчих рівнів народжуваності та один із найвищих показників смертності у світі. Середня тривалість життя чоловіків скоротилася до 57,3 року, жінок — до 70,9 року. Сукупність цих факторів разом із масовою еміграцією призводить до гострого дефіциту робочої сили у ключових секторах економіки.

Уряд України ухвалив демографічну стратегію до 2040 року, яка передбачає:

- стримування еміграції;

- стимулювання повернення українців із-за кордону;

- розвиток житлової та соціальної інфраструктури;

- можливе залучення іммігрантів.

За оптимістичним сценарієм, ці заходи можуть дозволити зберегти населення на рівні близько 34 мільйонів осіб до 2040 року. Водночас за збереження нинішніх тенденцій чисельність може впасти до 29 мільйонів.

Після початку війни за кордоном опинилися понад 5 мільйонів українців, і, за оцінками експертів, від 1,7 до 2,7 мільйона з них можуть не повернутися. Особливе занепокоєння викликає виїзд молодих жінок, що безпосередньо впливає на рівень народжуваності та майбутній ринок праці.

Раніше ForUa повідомляло, чи буде в Україні бебі-бум після війни