Робоча група ВР починає роботу над виборами, - деталі

Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану відбудеться сьогодні, 26 грудня, повідомив перший віцеспікер Верховної Ради та голова групи Олександр Корнієнко.

За його словами, до складу робочої групи вже залучено близько 60 учасників, серед яких по два представники від усіх парламентських фракцій та груп, до 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур. «Рівень представництва різний — в основному це заступники керівників профільних департаментів, зокрема від МЗС, а також п’ять членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою», — додав Корнієнко.

Програма першого засідання буде складатися з двох блоків:

Організаційний блок — обговорення подальшої роботи групи, створення тематичних підгруп для технічних дискусій, які потім будуть обговорюватися на великому засіданні.

Блок ЦВК — представники Центральної виборчої комісії підготують оглядову презентацію про проблеми проведення виборів під час воєнного стану та в повоєнний період, після чого відбудеться обмін думками щодо їх вирішення.

Засідання заплановане на 13:00 та транслюватиметься онлайн у соцмережах та на Youtube.

