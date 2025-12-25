﻿
США зосередилися на «карантині» венесуельської нафти

Білий дім розпорядився зосередитися на "карантині" венесуельської нафти принаймні протягом наступних двох місяців.

Вашингтон наразі більше зацікавлений у використанні економічних, а не військових засобів для тиску на Каракас, повідомляє Reuters.

"Хоча військові варіанти все ще існують, основна увага приділяється спочатку економічному тиску шляхом введення санкцій, щоб досягти результату, якого прагне Білий дім", - сказало джерело.

Президент США Дональд Трамп публічно не розкриває своїх точних намірів щодо Венесуели, він приватно тисне на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб той покинув країну. У понеділок Трамп заявив, що Мадуро було б розумно залишити владу.

Дотеперішні зусилля чинять величезний тиск на Мадуро, і вважається, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться на значні поступки США.

Трамп звинуватив південноамериканську країну в тому, що вона завалює США наркотиками, і його адміністрація вже кілька місяців бомбардує судна з Південної Америки, які, як вона стверджує, перевозять наркотики. Багато країн засудили ці атаки як незаконні вбивства.

Фото: naukozaciya.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАнафтаВенесуелаТрамп
