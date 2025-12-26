Битва зірок: хто став головним фаворитом «Золотого м’яча»

Авторитетний футбольний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду «Золотий м’яч» 2026, яку щороку вручає журнал France Football. Лідером списку наразі залишається нападник «Баварії» Гаррі Кейн, який демонструє стабільно високий рівень гри як на клубному рівні, так і у виступах за збірну. Другу позицію посів форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд, а третім іде зірка «Реала» Кіліан Мбаппе.

До десятки найкращих також увійшов восьмиразовий володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі, який нині виступає за «Інтер Маямі».

Топ-10 претендентів на «Золотий м’яч» 2026 року за версією Goal:

Гаррі Кейн («Баварія»)

Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті»)

Кіліан Мбаппе («Реал»)

Ламін Ямаль («Барселона»)

Деклан Райс («Арсенал»)

Вітінья («ПСЖ»)

Майкл Олісе («Баварія»)

Луїс Діас («Баварія»)

Ліонель Мессі («Інтер Маямі»)

Ашраф Хакімі («ПСЖ»)

Рейтинг є динамічним і оновлюється протягом сезону з урахуванням індивідуальних виступів гравців та командних досягнень.

