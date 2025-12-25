На Закарпатття намагалися завести наркотиків майже на 10 мільйонів

Правоохоронці попередили спробу контрабанди із ЄС партії метамфетаміну, який мали збувати на території Закарпатської області.

Двом затриманим повідомлено про підозру у контрабанді психотропних речовин, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та збуті (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України). Вони перебувають під вартою, повідомляє Офіс генпрокурора.



В ніч на 21 грудня на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» чоловік та жінка намагалися на автівці провезти до України 2 кг метамфетаміну. Психотроп поділили на 2 частини: один пакет був захований у коробці з-під прального порошку, інший – причеплений чоловіку на спину.



Їх затримали у порядку ст. 208 КПК України. За результатами освідування, чоловік перебував під впливом наркотичних речовин.



Загалом виявлено та вилучено 3 кг 770 грамів метамфетаміну, 1,7 кг виявили на орендованій жінкою квартирі у Мукачеві. Вартість вилученого психотропу на “чорному” ринку — близько 190 тис євро (орієнтовно 9,4 млн грн). Також вилучено мобільні телефони, готівку, обладнання для фасування та автівку, на якій підозрювані провозили заборонені речовини.



Максимальна санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора.