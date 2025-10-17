﻿
Головне

Телефонна дипломатія Трампа шокувала українську делегацію

Телефонна дипломатія Трампа шокувала українську делегацію

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого анонсував заплановану зустріч у Угорщині протягом найближчих двох тижнів. Ключовою темою саміту, за словами Трампа, стане можливість завершення війни РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський та його команда були неочікувано здивовані оголошенням Трампа. Як повідомляє Axios, Зеленський прибув до Вашингтона в четвер і сподівався на обговорення з американським лідером поставок далекобійних ракет “Томагавк” та посилення ППО.

За інформацією ЗМІ, під час зустрічі сьогодні сторони обговорять не лише військову підтримку, а й можливі плани України щодо контрнаступу. При цьому Трамп зробив неоднозначну заяву щодо передачі ракет “Томагавк”: «США мають їх достатньо, але потребують резервів для власної безпеки, і повністю витрачати запаси не можна».

Американський президент додав, що його телефонна розмова з Путіним дала “значний прогрес”, і він планує обговорити результати дзвінка з Зеленським.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп визначив склад делегації США для переговорів з Росією щодо України.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ТрампЗеленськийвійна в Українізавершення війнирозмова Трампа з ПутінимТомагавк
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рамштайн-31: Шмигаль озвучив суми, які нададуть партнери
Полiтика 16.10.2025 20:27:48
Рамштайн-31: Шмигаль озвучив суми, які нададуть партнери
Читати
Українські захисники звільнили вже 182,8 кв. км території Покровського району, – Генштаб
Війна 16.10.2025 20:08:55
Українські захисники звільнили вже 182,8 кв. км території Покровського району, – Генштаб
Читати
Чоловікові можуть дати до восьми років тюрми за вбивство собаки
Надзвичайні події 16.10.2025 19:45:38
Чоловікові можуть дати до восьми років тюрми за вбивство собаки
Читати

Популярнi статтi