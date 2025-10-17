Телефонна дипломатія Трампа шокувала українську делегацію

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого анонсував заплановану зустріч у Угорщині протягом найближчих двох тижнів. Ключовою темою саміту, за словами Трампа, стане можливість завершення війни РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський та його команда були неочікувано здивовані оголошенням Трампа. Як повідомляє Axios, Зеленський прибув до Вашингтона в четвер і сподівався на обговорення з американським лідером поставок далекобійних ракет “Томагавк” та посилення ППО.

За інформацією ЗМІ, під час зустрічі сьогодні сторони обговорять не лише військову підтримку, а й можливі плани України щодо контрнаступу. При цьому Трамп зробив неоднозначну заяву щодо передачі ракет “Томагавк”: «США мають їх достатньо, але потребують резервів для власної безпеки, і повністю витрачати запаси не можна».

Американський президент додав, що його телефонна розмова з Путіним дала “значний прогрес”, і він планує обговорити результати дзвінка з Зеленським.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп визначив склад делегації США для переговорів з Росією щодо України.