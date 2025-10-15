Понад половина країн НАТО долучилися до ініціативи PURL для допомоги Україні, - Рютте

Вже понад половина країн-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL щодо закупівлі американського озброєння для України за рахунок союзників, заявив генсек військового блоку Марк Рютте.

У Брюсселі на пресконференції по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО Рютте зазначив, що продовжуючи забезпечувати власну оборону, продовжується підтримка України.

– Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Їхня безпека пов’язана з нашою. Це не просто слова, це відображається у підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від країн Альянсу ми постачаємо Україні критично важливе американське обладнання через Список пріоритетних потреб України, або PURL, – сказав він.

Рютте наголосив, що це забезпечує Україну американською зброєю, яка дійсно потрібна нашій країні для захисту народу та утримання лінії фронту.

– Ми почали – ми почали навіть потужно, коли шість країн-членів профінансували перші пакети PURL. А сьогодні ми чули від одного союзника за іншим про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали угоду, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України, – додав він.

Генсек НАТО зауважив, що у засідання Ради Україна-НАТО також взяли участь міністр оборони України Денис Шмигаль та високий представник ЄС Кая Каллас, а пізніше сьогодні вдень відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України.

– Ми всі підтримуємо зусилля, очолювані США, спрямовані на припинення війни проти України та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але день за днем, ніч за ніччю Росія продовжує завдавати ударів по Україні, атакуючи її населення та цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичні мережі, з наближенням зими, залишаючи людей без тепла, світла та води. Наша підтримка України є надзвичайно важливою, і вона продовжуватиметься невпинно, – додав Рютте.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка була започаткована та спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами військового блоку постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дає змогу значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.