Трамп продовжує відкрито грати на психопатії Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що президент США Дональд Трамп використовує ключові слабкості Путіна, принижуючи його у публічних заявах.

За словами Коваленка, Трамп нещодавно вказав на великі черги за бензином у Росії, 1,5 млн втрат у війні та нерозуміння, навіщо Кремль продовжує агресію проти України.

«Фантазії Путіна про окупацію України та вплив на Європу перетворили Росію на сировинний придаток Китаю», — зазначив Коваленко. Він додав, що Путін є психопатом, який найбільше боїться приниження. «Це все продовження теми "паперового тигра". Путін - психопат. Психопати найбільше бояться приниження. Путіна били в школі, принижували, знущалися з нього, витирали ноги. Подивіться на тих, кого принижували у радянській школі, або у школах 90-х. Вони ж переважно всі такі ж як Путін - закомплексовані психопати».

Коваленко підкреслив, що історія особистих принижень Путіна у школі вплинула на його характер, а нинішні дії Трампа демонструють, що зовнішній тиск може використовувати ці психологічні вразливості. Він також зазначив, що у США нарешті почали усвідомлювати слабкості сучасної Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, США можуть виділити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінТрампвійна в Україніпсихопатприниження Путінаслабкості Путіна
Популярнi статтi