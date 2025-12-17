﻿
Столиця

Завершення основних конструкцій у 2026 році: нові подробиці будівництва київського метро

У Києві продовжуються активні роботи з розширення мережі підземки. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, фахівці вже завершили будівництво правого перегінного тунелю, що сполучає майбутню станцію Мостицька з діючою станцією Сирець.

Наразі підрядник працює одночасно на шести будівельних майданчиках. Роботи ведуться у цілодобовому режимі з обов’язковим дотриманням обмежень комендантської години. Окрім прокладання тунелів, будівельники вже звели частину вентиляційних вузлів та виконали перекладання інженерних мереж.

Загальна протяжність першої черги метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар становить 3,7 км.

Особливістю цієї ділянки є використання унікальної для України технології. Між станціями Мостицька та Варшавська будують двоярусні монолітні тунелі. На відміну від традиційних перегонів, тут колії розташовуватимуться одна над одною у дворівневій конструкції.

За словами Віталія Кличка, завершення основних будівельних робіт у конструкціях на станції Мостицька заплановане на 2026 рік.

 Автор: Галина Роюк

КиївметроВіталій КличкоВиноградар
Популярнi статтi