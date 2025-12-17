﻿
Війна

Ворог захопив Серебрянку та просувається на Донеччині

Російська армія окупувала Серебрянку та просунулася поблизу ще чотирьох населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що місто Сіверськ Донецької області практично повністю втрачено. Для повернення контролю над містом Україні потрібні додаткові резерви.

За даними DeepState, російські окупанти продовжують захоплювати територію України з однією з найвищих швидкостей з початку повномасштабного вторгнення, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут.

У листопаді Росія захопила близько 500 кв. км території, що на 250 кв. км більше, ніж у жовтні. За оцінками Інституту вивчення війни, швидкість просування російських військ наближалася до найшвидшої з початку повномасштабного вторгнення РФ майже чотири роки тому.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог посилює тиск на Мирноград.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

