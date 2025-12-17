КМІС відхрестився від оприлюднених електоральних рейтингів політичних сил Залужного, Порошенка та Зеленського

У Київському міжнародному інституті соціології кажуть, що не публікують електоральні рейтинги під час повномасштабної війни, а нещодавно поширені в медіа результати опитувань, які нібито провів КМІС, там не підтверджують.

Про це виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав у відповіді на запит «Українських новин».

Він заявив, що інститут справді може досліджувати гіпотетичні сценарії виборів «з внутрішньою аналітичною метою», але партнерів КМІС, мовляв, завжди попереджає, що ці результати мають лишатися закритими й не ставати публічними.

Грушецький також розкритикував медіа, які поширили результати дослідження, за те, що ті вказали лише відсоткове значення тих, хто буде голосувати, не зазначивши частку від всіх респондентів. Директор КМІС називає це «вибірковим і некомплексним підходом».

Днями низка медіа опублікувала результати дослідження щодо електроральних симпатій українців, яке нібито провів КМІС. «Цензор.НЕТ» писав, що отримав їх у своє розпорядження. Офіційно на сайті інституту цього дослідження немає.

Більшість українців (19,9%) нібито висловили готовність голосувати на виборах після завершення війни за політсилу колишнього головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Друге місце симпатій українців нібито посіла «Європейська солідарність», за яку готові голосувати 16,2% українців, а третє — політсила командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького (11,9%). Партія чинного президента Володимира Зеленського нібито опинилася на четвертому місці опитування з 11,3% голосів.