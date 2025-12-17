ФІФА назвала кращих тренера та гравця року

У Парижі відбулася церемонія вручення премії Best FIFA Football Awards 2025, яка пройшла під знаком тотального домінування французького клубу Парі Сен-Жермен.

Найкращим тренером минулого сезону визнано іспанського фахівця Луїса Енріке, який очолює ПСЖ. Він випередив у голосуванні Хансі Фліка з "Барселони" та Арне Слота з "Ліверпуля", повідомляє Reuters.

Найкращим гравцем року став форвард ПСЖ та володар «Золотого м’яча» Усман Дембеле.

Минулого сезону ПСЖ оформив требл, здобувши:

- чемпіонство у Лізі 1;

- Кубок Франції;

- перемогу в Лізі чемпіонів.

Крім того, парижани виграли Суперкубок УЄФА та дійшли до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилися лондонському "Челсі" з рахунком 0:3.

ФІФА також оприлюднила символічну збірну найкращих гравців 2025 року, до якої увійшли п’ять футболістів ПСЖ:

Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті")

Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Вільян Пачо (ПСЖ)

Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

Вітінья (ПСЖ)

Педрі ("Барселона")

Коул Палмер ("Челсі")

Ламін Ямаль ("Барселона")

Усман Дембеле (ПСЖ)

