США можуть виділити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk

"Це не змінить рішуче динаміку війни" - сказав директор оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.



Колишній чиновник Пентагону Марк Кансіан, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, оцінює, що США мають загалом 4 тис 150 "Томагавків", але з 2022 року Пентагон закупив лише 200, і з них випустив понад 120. Міністерство оборони запросило фінансування лише на 57 "Томагавків" у своєму бюджеті на 2026 рік, Вашингтону, ймовірно, також знадобляться "Томагавки" під час військової операції у Венесуелі, повідомляє Financial Times.



"Томагавки" можуть доповнити власні українські далекобійні ударні безпілотники та крилаті ракети у великих складних залпах для більшого ефекту, але все одно будуть дуже обмеженими можливостями безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти Росії.



Президент США Дональд Трамп розглядає можливість продажу Україні невизначеної кількості далекобійних ракет "Томагавк", але йому потрібно почути більше про те, як Київ планує їх використовувати.



На думку української сторони, Трамп ближче, ніж будь-коли, до постачання ракет, але застеріг, що президент США чітко дав зрозуміти, що ще не прийняв рішення.

Нагадаємо, Зеленський назвав три варіанти фінансування закупівлі ракет Tomahawk.

Фото: seaforces.org.