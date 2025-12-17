Мерц оцінив шанси на угоду щодо заморожених російських активів для України як «50 на 50»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що шанси на укладення європейської угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України становлять приблизно 50 на 50, повідомляє Reuters.

Мерц підкреслив, що ухвалення такого рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки. Поточний пакет європейської допомоги завершується у першому кварталі 2026 року. «По всій Європі є застереження, і я добре їх розумію. Але якщо ми не діятимемо зараз і не ухвалимо рішення, яке можемо ухвалити, щоб зупинити просування російської армії, то коли?» — зазначив канцлер Німеччини.

Він також прокоментував нову Стратегію національної безпеки США, зазначивши, що жорсткий тон щодо Європи не став для нього несподіванкою. На його думку, це відображає критику, яку на Мюнхенській конференції з безпеки на початку року висловлював віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Мерц висловив сподівання, що ізоляціоністські настрої США не триватимуть довго і з часом Вашингтон відновить більш тісну взаємодію з європейськими партнерами.

Як повідомляло раніше ForUa, Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України.