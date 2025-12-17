Стармер наказав спрямувати £2,5 млрд Абрамовича на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпорядився перерахувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу «Челсі», на гуманітарні потреби України. Про це повідомляє британська The Guardian.

Про своє рішення глава уряду оголосив під час виступу в Палаті громад парламенту, водночас попередивши мільярдера про можливу юридичну відповідальність у разі зволікання. За словами Стармера, Лондон готовий звернутися до суду, якщо Абрамович не виконає взяті на себе зобов’язання.

«Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу “Челсі”, які були заморожені з 2022 року. Моє повідомлення Абрамовичу просте час спливає, виконайте свої зобов’язання і заплатіть зараз. Якщо ж ні, ми готові вдатися до судових дій, щоб кожен пенні отримали ті, чиє життя було зруйновано незаконною війною Путіна», заявив британський прем’єр.

Як зазначає видання, уряд Великої Британії дозволив Абрамовичу продати «Челсі» за чіткої умови, що виручені кошти будуть спрямовані на підтримку жертв війни в Україні. Після угоди гроші розмістили на банківському рахунку у Великій Британії, який контролює пов’язана з Абрамовичем компанія Fordstam.

Відтоді кошти залишалися замороженими через глухий кут у переговорах з олігархом. Сторони не могли дійти згоди щодо того, чи мають гроші бути використані виключно в Україні, чи можуть також спрямовуватися на гуманітарні програми за її межами.

У бекграунді цієї історії залишається роль самого Абрамовича на початку повномасштабного вторгнення Росії. У перші дні великої війни він публічно позиціонував себе як неформальний посередник у переговорах між Києвом і Москвою. Водночас критики неодноразово заявляли, що така «миротворча» активність насправді дала змогу наближеним до Кремля олігархам виграти час для перереєстрації бізнесів і порятунку активів від санкцій, а не для реального припинення агресії проти України.