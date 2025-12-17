Вашингтон тисне на ЄС: США намагаються зірвати план фінансування України

США нібито чинять тиск на низку країн Європейського Союзу, щоб блок відмовився від плану використання заморожених активів Росії для фінансування України. Якщо рішення не буде ухвалено, Київ може зіткнутися з серйозними економічними проблемами у 2026 році. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, під час підготовки до саміту лідерів ЄС, який відбудеться 18 грудня, США намагалися переконати європейські уряди відхилити план використання заморожених активів РФ на суму близько 210 млрд євро. За словами чотирьох чиновників ЄС, тиск іде переважно на країни, яких Вашингтон вважає найбільш дружніми. “Вони хочуть послабити нас”, — заявив високопосадовець ЄС, знайомий із трансатлантичними відносинами.

Як зазначає Politico, проблема не обмежується окремими державами-членами ЄС. Хоча у жовтні 2025 року під час попередньої зустрічі лідерів ЄС домовленості щодо використання активів не вдалося досягти через протидію Бельгії, нині головним чинником впливу, за словами джерел, є саме президент США Дональд Трамп.

Україна перебуває у критичній фінансовій ситуації: у 2026 році країна очікує дефіцит бюджету у розмірі 71,7 млрд євро. Якщо кошти не надійдуть до квітня, державі доведеться скорочувати витрати, що може підірвати моральний дух населення та здатність ЗСУ ефективно обороняти країну на четвертому році війни з Росією.

Під час переговорів у Брюсселі Єврокомісія та ключові столиці ЄС намагалися заручитися підтримкою прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, оскільки у його країні зосереджена значна частина заморожених активів РФ. Однак джерела стверджують, що шанси на досягнення угоди поки знижуються.

Наразі проєкт рішень щодо заморожених активів РФ не оприлюднений. Саміт ЄС покаже, чи зможе блок зберегти єдність у цьому питанні та забезпечити фінансування України, чи США зможуть послабити європейську координацію.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц оцінив шанси на угоду щодо заморожених російських активів для України як «50 на 50».