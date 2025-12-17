Українські школи на межі колапсу: дефіцит педагогів досяг критичної позначки

Незважаючи на наявність 316 тисяч ставок у шкільній системі, фактично працює лише 272 тисячі педагогів. Це означає, що приблизно 44 тисячі вакансій покриваються сумісництвом, або близько 15% загальної потреби, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю на сайті парламенту.

Щороку в Україні готують понад 10 тисяч майбутніх учителів, проте більшість із них не йдуть працювати у школи через низьку зарплату. «Молодій людині потрібні нормальні стартові умови: можливість орендувати житло, планувати майбутнє. Якщо зарплата складає 8–10 тисяч гривень, людина шукає іншу роботу», — зазначив Бабак. За його словами, за 30 років жоден уряд не піднімав зарплати всім учителям радикально, оскільки це потребує величезного матеріального ресурсу.

Водночас уже з 1 січня 2026 року заробітні плати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Очікується, що підвищення зарплат допоможе частково закрити дефіцит кадрів та мотивувати випускників педагогічних закладів залишатися працювати у школах.

