﻿
Суспiльство

Українські школи на межі колапсу: дефіцит педагогів досяг критичної позначки

Українські школи на межі колапсу: дефіцит педагогів досяг критичної позначки

Незважаючи на наявність 316 тисяч ставок у шкільній системі, фактично працює лише 272 тисячі педагогів. Це означає, що приблизно 44 тисячі вакансій покриваються сумісництвом, або близько 15% загальної потреби, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю на сайті парламенту.

Щороку в Україні готують понад 10 тисяч майбутніх учителів, проте більшість із них не йдуть працювати у школи через низьку зарплату. «Молодій людині потрібні нормальні стартові умови: можливість орендувати житло, планувати майбутнє. Якщо зарплата складає 8–10 тисяч гривень, людина шукає іншу роботу», — зазначив Бабак. За його словами, за 30 років жоден уряд не піднімав зарплати всім учителям радикально, оскільки це потребує величезного матеріального ресурсу.

Водночас уже з 1 січня 2026 року заробітні плати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Очікується, що підвищення зарплат допоможе частково закрити дефіцит кадрів та мотивувати випускників педагогічних закладів залишатися працювати у школах.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна офіційно визнала освіту у 55 суботніх і недільних школах за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

школазарплата вчителябрак вчителіввакансії в освіті
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Розкрито корупційну схему у військовій частині: "паперові бійці" отримали понад 15 млн. грн
Надзвичайні події 16.12.2025 22:34:26
Розкрито корупційну схему у військовій частині: "паперові бійці" отримали понад 15 млн. грн
Читати
Кремлівський рупор Пєсков сказав, що ще не отримували інформації про результати переговорів США, України та ЄС
Полiтика 16.12.2025 22:05:18
Кремлівський рупор Пєсков сказав, що ще не отримували інформації про результати переговорів США, України та ЄС
Читати
Окупаційна влада РФ на тимчасово окупованих територіях отримала право вилучати житло українців
Суспiльство 16.12.2025 21:36:00
Окупаційна влада РФ на тимчасово окупованих територіях отримала право вилучати житло українців
Читати

Популярнi статтi